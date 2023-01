Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, conduit une forte délégation à Oslo, en Norvège, et ce les 15, 16 et 17 janvier 2023, laquelle délégation est composée entre des représentants de son département, mais aussi de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Cette visite de travail fait suite à l’invitation du ministre norvégien des Affaires étrangères, de la présidente de la Confédération norvégienne des syndicats et du président de la Confédération norvégienne des entreprises.

Des rencontres de haut niveau sont prévues dans le cadre de cette visite dont l’objectif est de renforcer les relations bilatérales dans les domaines social et économique.

La visite intervient au moment où la principale organisation syndicale du pays, l’UGTT en l’occurrence, s’apprête à lancer une “Initiative de salut national” en vue de trouver une solution à la crise politique et économique que connaît le pays depuis plusieurs mois: initiative lancée avec l’Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Il faut rappeler qu’une initiative similaire avait été lancée en 2013 par l’UGTT, l’UTICA, la LTDH et le Conseil de l’Ordre national des avocats pour sortir le pays d’une crise politique grave sur fond d’assassinats politiques. Elle avait permis de débloquer la transition politique et avait valu à ce quartet le prix Nobel de la paix de 2015.