Une conférence autour de la contribution de Hichem Djaït dans “La question de l’orientalisme et les études sur le monde islamique” sera donnée le 20 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), par l’Italien Roberto Tottoli, professeur d’Islamologie et recteur de l’Université l’Orientale de Naples.

Elle s’inscrit dans le cadre de la ” Chaire Hichem Djaït : Histoires et cultures de l’islam “, inaugurée le 16 mars 2022 au sein de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, en hommage à ce grand islamologue et historien tunisien.

La chaire est fondée par la chaire de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris, en partenariat avec l’Université de Tunis.

Ce nouveau rendez-vous est organisé par l’Université de Tunis en partenariat avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), la Bibliothèque Nationale de Tunisie et le Centre Merian des Etudes Avancées au Maghreb (MECAM) qui est un centre de recherche interdisciplinaire basé à Tunis.

Les institutions partenaires ont entamé, en novembre dernier, un cycle de conférences dédié au grand intellectuel et académicien Hichem Djaït (6 décembre 1935 – 1er juin 2021). Chaque mois un professeur de renommée internationale est invité à donner une conférence en relation avec le domaine thématique de la recherche de Hichem Djaït.

Ce grand islamologue et spécialiste du monde arabo-musulman a enseigné à l’Université de Tunis, au Collège de France et à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Sa carrière académique s’étend sur plusieurs années comme Professeur émérite, invité dans plusieurs universités en Amériques et en Europe dont University of California, Berkeley, Mc Gill University (Montréal), Université de Naples, Frédéric II et le Collège de France.

Il était à la présidence de l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit El Hikma, de février 2012 à décembre 2015. Il était également membre du conseil scientifique de la Fondation tunisienne pour la traduction, l’établissement des textes et les études et membre de l’Académie européenne des sciences et des arts.

Ses nombreux ouvrages sont le fruit de ses recherches dans la pensée arabe et l’anthropologie historique. Parmi ses publications, on cite “L’Europe et l’islam” (Seuil, 1978), “La Grande Discorde: Religion et politique dans l’Islam des origines” (Gallimard, 1989), “La personnalité arabo-musulmane et le devenir arabe” (en arabe, Beyrouth, 1990), “La Révélation, le Coran et la prophétie” (en arabe, Beyrouth, 1999), “La vie de Muhammad” en trois tomes (Fayard, 2007, 2008 et 2012) et “Penser l’Histoire, penser la Religion” (2021).