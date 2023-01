Le secteurs de l’industrie et de l’énergie a bénéficié, durant le premier semestre de 2022, de la part la plus implorante des garanties de l’Etat accordées aux entreprises publiques et aux établissements publics non administratifs, soit 61,8% du montant total de la garantie.

C’est ce qui ressort d’un rapport sur les transferts et les garanties consentis au profit des entreprises publiques et des établissements publics non administratifs publié par le ministère des Finances.

Selon ce rapport, la loi de finances de 2022 a fixé à 7 milliards de dinars le montant maximal accordé par l’Etat à titre de garantie des prêts ou fonds destinés à l’émission des sukuk islamiques (financement obligataire).

Ainsi, la Société tunisienne de raffinage a reçu une garantie de 245 millions de dinars afin de financer ses importations de pétrole.

L’Office des céréales a, quant à lui, bénéficié d’une garantie de 254 millions de dinars afin de couvrir les opérations d’importation.

Pour ce qui est de la Société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG), elle a bénéficié d’une garantie de près de 393 millions de dinars et un prêt de 312,5 millions de dinars.

Par ailleurs, l’Etat a accordé une garantie de 77,4 millions de dinars à l’Office du commerce de Tunisie.