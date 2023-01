Le Fonds de Promotion des Exportations (Foprodex) a investi, pour la première fois de son histoire, une enveloppe de 73,4 millions de dinars destinée à financer ses interventions en 2022, indique le Centre de promotion des exportations (Cepex), samedi.

60% de ces financements ont bénéficié à 25 entreprises sur un total de 613 sociétés, d’après la même source, qui fait état d’une hausse de 73,5% du nombre de demandes d’accompagnement et de financement reçues par le Fonds en 2022.

Le Foprodex a organisé, en 2022, 47 activités promotionnelles: participations aux salons et expositions et missions d’hommes d’affaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Plus de 400 entreprises (437) exerçant dans l’agriculture, les industries agroalimentaires, le textile-habillement, les services et les industries mécaniques et électriques ont participé à ces actions qui ont ciblé 18 marchés (européens, arabes et africains).

Pour mémoire, les rencontres tuniso-africaines, organisées en décembre 2022 par le Cepex, ont été marquées par la participation de 81 sociétés venant de 17 pays d’Afrique subsaharienne et de 200 entreprises tunisiennes. Plus de 2300 rencontres professionnelles directes B to B ont été programmées dans le cadre de ce conclave.

Par ailleurs, le Cepex a fait savoir qu’il a lancé, en 2022, un système de numérisation des données ” Data Cap ” dédié aux demandes de subvention de transport pour les produits agricoles, agro-alimentaires et artisanaux, afin d’introduire ces demandes directement dans le système informatique de traitement de dossiers.

Il a lancé, aussi, durant la même année, la plateforme électronique de gestion des autorisations relatives à la création d’entreprises de commerce international.

L’objectif est d’assurer la transparence, la flexibilité et la sécurité électronique des activités de ces sociétés.

Le centre s’apprête, également, durant le premier trimestre 2023, à mettre en place une cellule de veille des marchés et de vigilance destinée à suivre la situation et l’évolution du commerce extérieur .