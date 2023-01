” Cinq sociétés communautaires ont été déjà formées et 35 autres sont en cours de formation, dont celle de Redaïef à Gafsa qui sera dédiée au transport du phosphate “. C’est ce qu’a fait savoir, vendredi 6 janvier 2026, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, qui s’exprimait lors d’un séminaire régional sur les sociétés communautaires, organisé à Zaghouan.

A cette occasion, le ministre a expliqué que plusieurs mécanismes ont été mis en place pour garantir le succès de cette expérience, dont l’exonération des impôts pendant 10 ans, la création d’une ligne de financement et l’octroi de certaines terres domaniales au profit des jeunes promoteurs, et ce dans l’objectif de promouvoir le développement de la richesse et la création de l’emploi notamment dans les régions intérieures.

En marge du séminaire, le gouverneur de la région a distribué un livret comportant les données juridiques et techniques relatives à la formation et au financement des sociétés communautaires.