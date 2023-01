Décerné para le Gouvernement tunisien, ce prix reconnaît la contribution de la marque haut de gamme de fruits et légumes au développement agricole dans le pays.

La société multinationale, dédiée à la production et à distribution de fruits et légumes de première qualité, vient de recevoir en Tunisie le prix «Partnership Agricultural Investment Award».

Accordé par le ministère tunisien d’Agriculture et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), le prix met à l’honneur les entreprises partenaires de la Tunisie pour leurs performances économiques et leur capacité à surmonter les difficultés conjoncturelles, telle que la continuité de leurs activités pendant la crise du Covid-19.

Le prix souligne en outre les investissements de la multinationale SanLucar en Tunisie, où elle opère à travers 3 domaines agricoles : « La Cinquième Saison » pour la culture de tomates ; « Flor’Alia », où la marque haut de gamme cultive les meilleures variétés de baies ; et les « Perles du Désert », dédié à la culture des raisins.

Actuellement, l’entreprise emploie en Tunisie environ 2 000 personnes.

« Ce prix vient couronner tous les efforts fournis par le groupe SanLucar depuis son démarrage en Tunisie et sa participation honorable dans l’évolution du paysage agricole tunisien », explique Faycel Ghandri, directeur de ressources humaines de SanLucar en Tunisie.

«Cette reconnaissance ne peut être qu’une fierté pour tous les membres de notre famille SanLucar. Les accomplissements auxquelles nous sommes arrivés aujourd’hui mettent en valeur les efforts de toutes nos équipes», a-t-il ajouté. «Cette reconnaissance ne peut être qu’une fierté pour tous les membres de notre famille SanLucar. Les accomplissements auxquelles nous sommes arrivés aujourd’hui mettent en valeur les efforts de toutes nos équipes», a-t-il ajouté.

Le « Partnership Agricultural Investment Award » s’ajoute à d’autres prix reçus par SanLucar en Tunisie. Parmi eux, le Prix Hannon attribué à la société pour sa contribution au développement social et économique ; ainsi que le Prix au Progrès Social décerné par le président de la Tunisie à l’engagement de SanLucar en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de vie de ses employés. SanLucar a été également la première entreprise dans le pays à recevoir le certificat d’évaluation GRASP, qui confirme sa bonne gestion sociale grâce à son programme DREAMS pour la responsabilité d’entreprise.

—————-

SanLucar Tunisie

SanLucar commence son périple en Tunisie en 2008 lorsqu’elle découvre l’une des meilleures régions du monde pour cultiver les tomates : la région de Gabés, plus précisément El Hamma, au sud du pays. Là-bas se trouve l’oasis « La Cinquième Saison », dont ses terres bénéficient de la présence d’une source d’eau géothermique, qui confère aux tomates une saveur unique grâce à la combinaison des substances minérales d’origines naturelles. L’utilisation de cette source d’eau chaude permet également d’économiser de l’énergie.

L’exploitation agricole « Flor’Alia » est située dans le nord du pays, où SanLucar cultive les meilleures variétés de baies, choisies en étroite collaboration avec des renommées institutions internationales. Le domaine « Les Perles du Désert » est dédié à la culture du raisin.

Depuis juillet 2019, SanLucar compte un nouveau partenaire, HBG Holding (Groupe Hédi Bouchamaoui), via la prise de participation de ce dernier au capital de La Cinquième Saison, filiale de SanLucar. L’entreprise renforce ainsi son engagement en Tunisie, où elle opère à travers ses 3 fermes agricoles.