L’incubateur “Lab’ess” a lancé un appel pour intégrer 10 femmes entrepreneures à son programme de formation “Essentielles” à Sfax.

Ce programme, d’une durée de 4 mois, permet de consolider des projets à impact social et environnemental portés par des femmes entrepreneures dans la région de Sfax et ses alentours. Sa finalité est d’améliorer les pratiques économiques et entrepreneuriales, afin de favoriser l’équité sociale et le développement durable, en favorisant l’innovation sociale et l’entrepreneuriat féminin dans les régions.

Les formations qui débutent le 2 mars 2023, sont destinées aux porteuses ou co-porteuses de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des besoins sociaux ou environnementaux peu ou mal satisfaits, sous la forme d’ENTREPRISE SOCIALE créée ou en cours de création.

Le programme prévoit des formations collectives qui incluent un bootcamp, des workshops adaptés aux besoins des incubées, des outils clé en main, des intervenantes expertes et des entrepreneures pairs.

Un accompagnement individuel et personnalisé, incluant un rendez-vous par mois minimum et des coachs spécialisés, est également envisagé. Aussi, le programme prévoit un accompagnement post-incubation, une bourse pour la mobilité et la garde d’enfants et en phase finale, l’accès à un financement qui pourrait aller jusqu’à 20 000 dinars.

Les entrepreneures intéressées peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn et déposer leurs dossiers auprès de Lab’ess, du 2 janvier au 5 février 2023, avant minuit.

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est une organisation dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable.

Présent à Tunis, au sein de son espace de travail collaboratif, hors les murs dans les régions et également dans les pays de la région MENA, Lab’ess, sensibilise, accompagne et finance toutes celles et ceux qui entreprennent en faveur de l’intérêt général, à travers différents projets et programmes innovants.