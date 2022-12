2022 a été une bonne année pour le tourisme tunisien. Son bilan est positif. C’est une année de reprise, après deux années marquées par la pandémie du Covid-19. Tous les paramètres sont au vert. Plusieurs actions ont été menées et activités réalisées qui ont placé le tourisme sur la bonne voie.

De bonnes performances

Le tourisme tunisien a réalisé, en 2022, de bonnes performances en termes d’arrivées, de nuitées, de taux d’occupation (dans les hôtels) et de recettes en devises. Elles sont toutes supérieures à celles de l’année écoulée (2021), conformes aux performances mondiales annoncées par l’OMT (Organisation mondiale du tourisme). Et elles se rapprochent de celles de 2019.

Reprise tous azimuts

La reprise du tourisme tunisien a été tous azimuts et sur tous les plans : la Tunisie a repris sa participation (par des stands d’exposition) à la majorité des Salons professionnels à l’étranger. Plusieurs groupes de journalistes et d’agents de voyages ont été invités à des voyages de découverte et de familiarisation en Tunisie. Le plus spectaculaire a été celui des agents de voyages allemands DRV à Tozeur en mai dernier.

Aussi, la grande majorité des événements et festivals touristiques ont été de nouveau organisés : Festival de Douz, marathon Comar de Tunis, etc.

Deux événements majeurs

Deux événements politiques majeurs ont marqué la vie touristique en 2022 :

1- La présentation, le 27 septembre, de la « la vision stratégique nationale du tourisme tunisien à l’horizon 2035 » par le ministre du Tourisme à la cheffe du gouvernement.

2- La tenue du Sommet de la Francophonie à Djerba, les 19 et 20 novembre dernier.

Reste tout de même un point noir qui handicape le tourisme tunisien : la poursuite de la fermeture du musée du Bardo.

Les apports essentiels de la GIZ et de l’USAID

Deux programmes ont constitué, en 2022, la véritable cheville ouvrière du tourisme tunisien et son fer de lance :

Le projet « Promotion du tourisme durable en Tunisie » qui est une action conjointe de l’Union européenne (UE) dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna” et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat.

Le projet américain USAID “Visit Tunisia Activity“ qui est en train de se mettre en place et qui vise à mettre en place une politique basée sur la création de l’emploi et des petites et moyennes entreprises, la formation, le soutien des jeunes…

Pratiquement, plus rien ne se fait sans ces deux organismes étrangers.

Les mêmes problèmes subsistent

Malgré toutes ces performances et ces efforts, les problèmes structurels du tourisme tunisien subsistent et persistent, tels que l’endettement du secteur, la mise à niveau du parc hôtelier et sa réhabilitation, les problèmes de l’environnement et du DPM…

Espérons qu’en 2023 ils seront résolus, d’autant plus que les solutions existent. Reste la volonté politique qui ne doit pas s’arrêter aux bonnes intentions, ni aux décisions sans application.