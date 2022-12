Le projet “Archipel” est une première collaboration chorégraphique entre la chorégraphe française de danse contemporaine Mathilde Monnier et le Ballet de l’Opéra de Tunis et l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP).

Le Ballet de l’Opéra de Tunis accueille la chorégraphe, figure incontournable de la danse contemporaine en France, pour une première résidence de création qui débouchera en mai 2023 sur un spectacle intitulé ” Archipel “, créé pour les danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis. Il s’agit d’une pièce pour 30 danseurs, réunissant les deux institutions. Cette création sera le témoin des échanges fructueux à tisser et à consolider entre la Tunisie et la France, entre l’Opéra de Tunis et le Conservatoire de Paris, à travers l’art chorégraphique.

Ce projet soutenu par l’Institut Français de Tunisie (IFT), en partenariat avec le CNSMDP et le Théâtre de l’Opéra de Tunis est construit en quatre temps de résidences. Après le coup d’envoi du 12 au 19 au Décembre 2022 à Tunis avec une première période de travail avec les danseurs du ballet de l’opéra de Tunis, le travail se poursuit au mois de Janvier 2023 à Tunis et à Paris et en Mai 2023 à Paris avec cette création qui se veut originale qui sera jouée pour quatre représentations consécutives à la salle parisienne René Pflimlin.

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale. De pièce en pièce, elle déjoue les attentes en présentant un travail en constant renouvellement.

Sa nomination à la tête du Centre chorégraphique de Montpellier Languedoc-Roussillon en 1994 marque le début d’une série de collaborations avec des personnalités venant de divers champs artistiques (Jean-Luc Nancy, Katerine, Christine Angot, La Ribot, Heiner Goebbels…).

Elle crée plus de 40 pièces chorégraphiques présentées sur les grandes scènes internationales du festival d’Avignon au Théâtre de la Ville de Paris en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres et reçoit plusieurs prix pour son travail (prix Ministère de la culture, Grand Prix SACD).

Après avoir dirigé le CND (Centre national de la danse), Mathilde Monnier reprend en 2019 son travail de création accompagnée par la coopérative illusion & macadam.

En 2019, elle revient à la création avec la pièce “Please Please Please” qu’elle crée en collaboration avec La Ribot & Tiago Rodiguez. Depuis 2020, Mathilde Monnier est résidente avec sa compagnie à la Halle Tropisme à Montpellier.