Le budget de l’Etat pour l’exercice 2023 est fixé à 69 640 millions de dinars (MD), en hausse de 14,5%, par rapport au budget actualisé de 2022, selon un rapport sur le budget de l’Etat pour l’année 2023 publié, vendredi, sur le site du ministère de l’Economie et de la planification.

Le budget de 2023 a été élaboré sur la base d’un taux de croissance aux prix constants de l’ordre de 1,8%, selon la même source.Les ressources propres s’élèveraient en 2023, à 46 424 MD, en évolution de 12,9% par la loi de finance rectificative de 2022 compte tenu de l’augmentation des ressources fiscales à 40 536 MD, de ressources non fiscales à 5534 MD et de dons extérieurs à 354 MD.

La croissance des ressources fiscales proviendra de l’augmentation de l’impôt sur le revenu (8,5%) et de l’impôt sur les sociétés (8,7%), des droits de consommation, de la TVA et des taxes douanières respectivement de 16,5%, 12,5% et 11% , étant donné les augmentations salariales et l’évolution attendue de la consommation et de l’activité économique, outre les résultats des mesures fiscales supplémentaires pour soutenir les ressources de l’Etat.

Le taux de pression fiscale pour l’année 2023 devrait se stabiliser à 25% du PIB, contre 24,9% en 2022, selon les prévisions.