Dix-neuf (19) pays ont confirmé, à ce jour, leur participation au Grand Prix du sabre (hommes et dames) qui sera organisé en janvier 2023 à Tunis, indique le directeur technique de la Fédération tunisienne d’escrime (FTE), Hassan Zouari.

“Le Grand Prix de Tunis se déroulera du 13 au 15 janvier 2023 à la salle omnisports de Radès”, a précisé Zouari, ajoutant que la FTE s’attend à la participation de plus de 350 escrimeurs et escrimeuses, avant la date limite d’inscription fixée au 7 janvier prochain.

Selon lui, le Grand Prix de Tunis du sabre est l’un des trois grands prix mondiaux, avec ceux de Paris et de Séoul, et l’un des huit tournois annuels inscrits dans le calendrier de la Fédération internationale d’Escrime. C’est aussi une étape préparatoire pour certains escrimeurs tunisiens en vue d’une qualification aux JO de Paris 2024, à l’instar du duo Farès Ferjani et Ahmed Ferjani, a-t-il ajouté.

“Le premier objectif des représentants tunisiens à ce Grand Prix est de se mesurer à des champions du monde et d’acquérir de l’expérience vu leur jeune âge qui varie entre 15 et 24 ans”, note le DTN de la Fédération tunisienne d’escrime.

En outre, la FTE organisera après la fin du Grand Prix, et dans le cadre d’un programme de coopération, un stage d’entraînement à l’intention des escrimeurs tunisiens, qui se déroulera sous la supervision du maître d’armes international spécialisé dans le sabre, le Français Christian Bauer, l’un des entraîneurs les plus titrés qui a notamment conduit les sélections de Géorgie, de France, d’Italie, de Russie et de Chine.

Voici la liste des pays qui ont confirmé leur participation au Grand Prix de Tunis :

Azerbaïdjan – Bulgarie – Turquie – Géorgie – Grande-Bretagne – Inde – Espagne – Allemagne – Italie – Canada – Egypte – Hong Kong – Etats-Unis – Corée du Sud – Iran – Belgique – Singapour – Pologne – Grèce.

Liste des sabreurs tunisiens engagés :

Hommes : Farès Ferjani – Ahmed Ferjani – Amanallah Hamisi – Diaa Ben Mansour – Yassine Ochiocha – Rayan Ferjani – Aziz Cherni – Aziz Kaouach – Arslane Zammouri – Rayan Stiti.

Femmes : Yasmine Daghfous – Olfa Hzami – Kenza Ben Smail – Kenza Lakhoua – Rania Ferjani – Aicha Bouajina – Fedra Asmi – Emna Hadhri.