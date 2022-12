Lors d’une rencontre avec les médias aux Berges du lac, mardi 20 décembre 2022, le coup d’envoi du Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave a été donné, dans sa 8ème édition qui aura lieu du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

C’est un rallye, comme on l’a souvent indiqué, d’un genre particulier, en ce sens qu’il s’agit de faire un parcours de 1 200 kilomètres tout en veillant au respect du code de la route et de ne dépasser en aucun cas les limitations de vitesse !

Mieux encore : il est question de faire des économies de consommation de carburants, d’où la seconde partie de son appellation “Trophée Shell FuelSave“ par référence au carburant économique du même nom permettant une meilleure efficacité du moteur et une économie d’énergie dès le premier plein du réservoir.

Par conséquent, c’est certes un rallye au sens opérationnel du terme, mais complètement différent pour les finalités, vous aurez compris.

En effet, le Rallye Alyssa-Trophée Shell FuelSave est surtout une aventure humaine à caractère touristique, ludique et sportif puisqu’il rassemble cette année une vingtaine d’équipages féminins venant de divers pays (à ce jour cinq à savoir le Canada, la France, la Suisse, la Roumanie et la Tunisie).

Cette 8ème édition sillonnera la Tunisie, du nord au sud, partant de Hammamet – la ville du jasmin – à la porte du désert à Tozeur, en passant par le fameux Chott El Djérid – deuxième plus grand lac salé au monde -, avec une escale dans la capitale de l’olivier, Sfax, pour se terminer à Hammamet, soit une distance parcourue de plus de 1 200 Km avec des vitesses moyennes qui ne dépassent pas 90 km/heure sur l’autoroute et 60 km/h sur les routes nationales, et un strict respect du code de la route et des règles de sécurité routière.

Le principal partenaire de ce rallye international n’est Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue les produits Shell en Tunisie et qui œuvre, depuis plus de 10 ans, dans le domaine de la sécurité routière et l’économie d’énergie avec des programmes de sensibilisation et d’éducation. On peut citer entre autres le programme d’éducation routière “Salamati alattariq“ ou le programme de réaménagement des écoles primaires à travers l’économie dégagée par les clients Shell FuelSave, tous les deux en partenariat avec le ministère de l’Education.

Par rapport à la 8ème édition du Rallye Alyssa, Mohamed Bougriba, directeur général de Vivo Energy Tunisie, dira que « notre partenariat avec le Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave clôture en beauté l’année de la célébration du 100ème anniversaire de la présence de Shell en Tunisie qui a enregistré plusieurs programmes de responsabilité sociétale inspirés par le chiffre 100, tel que “Bledna Lina w 100 kilomètres Nnadhfouhom Bidina“ pour le nettoyage de 100 kilomètres de plages et “Ana Obde3“ déployé dans une centaine d’écoles pour l’éducation entrepreneuriale des élèves du primaire. Nous sommes très ravis que les participantes partagent avec nous la joie de cette année anniversaire et qu’elles aient l’occasion de tester les performances économiques de nos carburants Shell FuelSave en découvrant au passage de très belles régions tunisiennes, en toute sécurité ».

Le Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave est un challenge sportif basé sur une bonne concentration et exigeant un sens de la précision. C’est aussi un concept exceptionnel où sport, tourisme et culture se conjuguent au féminin.

Mais le Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave est également soutenu par d’autres partenaires, à savoir l’Office national du tourisme tunisien, l’hôtel Le Royal Yasmine Hammamet, Le Business Hotel Sfax, la chaîne des Hotels El Mourad et Rental Ride, sans oublier les médias, la Fédération tunisienne de l’automobile qui contribue d’une manière très efficace à assurer la réussite du Rallye Alyssa – Trophée Shell Fuel Save.

Taieb Bouhjar, organisateur du Rallye Alyssa – Trophée Shell FuelSave, très enthousiaste, détaille le parcours : « Cette année, nous aurons un parcours très particulier : plus de 1 200 kilomètres répartis en 3 étapes chronométrées sportives en plus deux étapes de liaison et une étape exclusivement touristique. Ceci fera de cette 8ème édition du Rallye Alyssa un événement d’une grande envergure. C’est aussi une occasion pour les femmes participantes, avec le soutien des médias, de passer au reste du monde et particulièrement à leurs pays respectifs des messages de paix, d’humanité et de tolérance à partir des jolis endroits qu’elles auront l’occasion de visiter ».

