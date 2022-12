En marge de sa visite à Washington pour participer au deuxième Sommet Etat-Unis-Afrique, le président de la République, Kaïs Saïed, a été reçu, mardi 13 décembre 2022, à la Bibliothèque du Congrès américain où il a pris connaissance d’une série de textes de loi juridiques et constitutionnels.

Au cours de cette visite, le chef de l’Etat tunisien a évoqué l’histoire constitutionnelle tunisienne depuis la promulgation de la Constitution de Carthage jusqu’à nos jours, selon un communiqué de la présidence de la République.

Devant ses hôtes, il a abordé certains aspects de la coopération juridique bilatérale, rappelant le message adressé par le Général Hussein aux autorités américaines au milieu du dix-neuvième siècle concernant les mesures prises par la Tunisie pour interdire l’esclavage et la réponse envoyée par Washington à ce sujet.

Kaïs Saïed a ensuite évoqué l’expérience tunisienne, exposant à ses hôtes plusieurs documents et photographies emportés avec lui de Tunis, lesquels retracent les dates phares de l’histoire constitutionnelle américaine.

Il a formé le vœu d’instaurer une coopération continue entre la Bibliothèque nationale tunisienne (BNT) et la bibliothèque du Congrès américain, soulignant que la bibliothèque tunisienne comporte de nombreux manuscrits et d’ouvrages inédits dans le domaine juridique et autres disciplines.