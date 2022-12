Durant trois jours, les dirigeants africains, réunis à Washington pour participer au 2e Sommet Etats-Unis-Afrique (13, 14 et 15 décembre), débattront avec les responsables américains de coopération économique et sécuritaire, bonne gouvernance, changement climatique et lutte contre le terrorisme.

Dans une déclaration aux médias tunisiens, l’ambassadeur de Tunisie à Washington, Hanene Tajouri Bessassi, a indiqué que l’Agenda 2063 et la sécurité alimentaire sont également à l’ordre du jour.

Cet agenda représente un cadre stratégique pour la transformation socioéconomique du continent au cours des cinquante prochaines années. Il s’appuie, a-t-elle expliqué, sur les initiatives continentales passées et actuelles en faveur de la croissance et du développement durable et cherche à accélérer leur mise en œuvre.

La diplomate souligne par ailleurs que le président de la République, Kaïs Saïed, fera, lors du Sommet, une intervention axée sur l’Initiative Prosper Africa.

Cette initiative vise à cadrer les efforts des organismes gouvernementaux américains afin de faciliter la conclusion d’accords entre les entreprises américaines et africaines et de lever les obstacles à l’investissement et au commerce.

Et de conclure que ” Nous attendons de ce sommet qu’il contribue réellement à consolider le partenariat entre les Etats-Unis et le continent africain et offre aux deux parties les opportunités d’annoncer des accords, d’approfondir les liens sur le commerce et l’investissement au service d’une coopération win-win.