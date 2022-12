La coopération Sud/Sud est désormais plus importante que jamais vu le contexte actuel marqué par les répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et africaine, outre la hausse des prix des produits énergétiques et alimentaires de base, a indiqué le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), Faman Touré.

Intervenant au cours d’un atelier organisé le 6 décembre 2022 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, en collaboration avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), il a ajouté qu’en dépit de la présence de plus de 160 entreprises tunisiennes en Côte d’Ivoire, les échanges commerciaux entre les deux pays n’ont pas dépassé 31,369 milliards de francs CFA (environ 47,8 millions d’euros) en 2020, contre 43,279 milliards (environ 65,9 millions d’euros) en 2019, soit une baisse de 11,910 milliards de francs CFA (environ 18,1 millions d’euros).

Touré a appelé les investisseurs tunisiens à renforcer davantage les relations commerciales entre les deux pays et à tirer profit de l’accord de partenariat signé avec la CONECT afin de favoriser le commerce bilatéral, via l’impulsion des échanges entre les secteurs privés des deux pays.

A noter que les entreprises tunisiennes implantées en Côte d’Ivoire opèrent dans divers secteurs, entre autres la construction, la santé, les assurances, l’industrie pharmaceutique, l’électroménager, le transport aérien et les technologies de l’information et de la communication.

La Chambre de commerce et d’industrie ivoirienne a signé un accord de coopération et de partenariat avec l’organisation Al-Araf “Connect” visant à développer les relations commerciales et industrielles et les investissements entre les deux pays dans le cadre d’un partenariat mutuellement bénéfique.

Le développement des relations commerciales et industrielles entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire sur la base d’une coopération et de bénéfices mutuels a fait l’objet d’un accord scellé entre la CONECT et la CCI-CI.

En vertu de cet accord signé, mardi, les deux parties se sont engagées à encourager les rencontres d’affaires et à soutenir l’organisation de visites de délégations.

Une mission économique conduite par la Confédération a effectué une visite à Abidjan, du 4 au 8 décembre. Elle est composée de 70 investisseurs opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, des technologies de l’information et de la communication, de l’assurance et de BTP.