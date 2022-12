C’est le rendez-vous annuel des fêtes de fin d’année de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour promouvoir les jeunes artisans, tunisiens et migrants.

Le « marché de fin d’année » fait son retour du 2 au 4 décembre 2022 sur le Boulevard de La Marsa (Corniche) après le succès des éditions précédentes (2020 et 2021), en collaboration avec la Municipalité de La Marsa et avec le soutien de l’Union européenne, de l’Agence Italienne pour la coopération au développement (AICS) et le Bureau d’assistance humanitaire (BHA) de l’USAID.

Ce marché promeut la diversité et l’inclusion en entrepreneuriat, à travers la libération du potentiel de jeunes talents tunisiens soutenus par la diaspora et migrants vivant en Tunisie, à l’origine d’une innovation et création de valeur pour la Tunisie.

Des exposants en provenance de 11 régions – Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Le Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Sfax, Tunis, Tabarka et Tataouine- qui sont réunis le temps d’un week-end pour présenter au grand public une large gamme de produits allant du prêt-à-porter aux accessoires, en passant par les objets décoratifs, huiles essentielles naturelles, gastronomie locale des régions et autres cosmétiques bio.

Il est placé sous le signe de la qualité, de l’authenticité et de l’originalité, dans un contexte de soutien aux entrepreneur-se-s Tunisiens et migrants. Une chance pour les visiteurs, à la recherche d’idées cadeaux, de venir à la rencontre des créateurs qui feront découvrir leur savoir-faire.

Il s’agit d’une initiative réalisée en synergie avec trois projets. L’«Appui au pilier de développement du Programme régional de développement et de protection pour l’Afrique du Nord » (RDPP NA) financé par l’Union européenne. Ce programme vise à renforcer la cohésion sociale entre les communautés d’accueil et les migrants au travers d’initiatives de développement socio-économique et à renforcer la résilience des migrants et leur intégration.

Ensuite, le projet « La migration en tant que ressource : Mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie » (MobiTRE) financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS). Ce programme vise à promouvoir les investissements de la diaspora tunisienne plus particulièrement celle établie en Italie, afin de favoriser le développement régional de la Tunisie dans une perspective de coopération transnationale et de développer des opportunités d’emploi pour les populations des régions cibles du nord-ouest et du sud-est de la Tunisie, afin de faire reculer la pauvreté tout en diminuant les risques liés à la migration irrégulière.

Enfin le projet « Soutenir la réponse et l’aide COVID-19 au niveau national par le décaissement et la facilitation de sous-subventions pour des organisations des diasporas sélectionnées » financé par le Bureau pour l’assistance humanitaire des États-Unis (BHA).