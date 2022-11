L’amélioration des services et le déblocage des grands projets publics en arrêt sont parmi les principales préoccupations des habitants des différentes circonscriptions électorales de Sidi Bouzid à l’approche des élections législatives du 17 décembre prochain.

Pour l’activiste de la société civile à Cebbala Ouled Asker, Wahid Barhoumi, la région compte des zones montagneuses qui souffrent de l’absence totale des services de l’Etat à l’instar des services de santé, approvisionnement en l’eau potable et le transport public.

De son côté, l’activiste dans la société civile à Jelma, Béchir Saidi, estime que la région nécessite un programme de développement qui s’appuie sur une politique de discrimination positive et de la mise en valeur du secteur agricole.

Par ailleurs, le déblocage des grands projets publics programmés depuis plusieurs années dans le gouvernorat de Sidi Bouzid restent parmi les problèmes majeurs de la région.

Parmi les projets bloqués, la création d’un hôpital régional “catégorie B” à Jelma moyennant une enveloppe de 37,8 MDT dont 14,5 MDT consacrés aux équipements ;

le projet de réaménagement et l’asphaltage de la piste “Mghila” reliant la route nationale 3 bis en passant par l’école “Ain Mdaouar” et “Tela Souassia” jusqu’au Mont Mghila pour un coût global de 20 MDT dont le taux de réalisation du projet a atteint plus de 55% en plus du projet de l’autoroute Tunis-Jelma moyennant une enveloppe de 1,7 milliard de dinars.

Le marché de grande production du centre à Om El Adham à Sidi Bouzid-ouest fait également partie des projets phares de la région dont la réalisation enregistre un retard. Le marché sera réalisé sur une superficie de 20 hectares, moyennant une enveloppe d’environ 20 millions de dinars et permettra la création directe de 1 200 postes d’emploi.

Dans le volet écologique, la décharge municipale anarchique située dans la ville de Sidi Bouzid est l’une des problèmes soulevés par les citoyens surtout avec le retard enregistré dans la réalisation du projet du centre de collecte et traitement des déchets programmé depuis 2012.

Par ailleurs, plusieurs localités et délégations à l’instar de la délégation de Hichira souffrent de l’absence des plusieurs services publics à l’instar d’une cellule locale de la promotion sociale, d’une cellule de vulgarisation agricole, d’une maison de culture ou encore d’ une bibliothèque publique.

Pour les législatives 2022, le gouvernorat de Sidi Bouzid a été réparti sur 6 circonscriptions électorales à savoir la circonscription Jelma – Cabbalat Ouled Asker, la circonscription Sidi Bouzid-est – Souk Jedid, la circonscription Sidi Bouzid ouest-Hichria, la circonscription Bir el Hafey-Sidi Ali Ben Aoun, la circonscription Menzel Bouzaine-Meknassay -Mazzouna et la circonscription de Regueb-Saida-Ouled.