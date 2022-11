A l’approche des élections législatives, prévues le 17 décembre prochain, les habitants du gouvernorat de Nabeul ont exprimé le souhait de voir cette échéance électorale apporter des solutions efficientes en matière d’infrastructure, de propreté des villes et d’environnement. Les volets environnement et promotion des infrastructures routières figurent au premier rang des préoccupations des habitants de la région.

A cet égard, le représentant de l’Association de l’environnement à Menzel Temim, Aymen Hmmam, considère que le traitement du problème de détérioration de la situation environnementale résultant de la fuite des eaux usées dans un certain nombre de quartiers et des oueds et son écoulement progressif dans la mer, représente l’une des priorités sur lesquelles les députés élus doivent se focaliser.

Il a estimé que les nouveaux députés seront tenus de se rapprocher des citoyens, en particulier des habitants des zones rurales toujours marginalisées, afin d’examiner leurs soucis, soulignant le problème du manque d’eau potable dans certaines de ces zones à Menzel Tmim.

Pour sa part, l’activiste de la société civile originaire de la délégation d’El Mida, Moez Sghaeir, a évoqué les problèmes de l’infrastructure, du pavage des routes et du raccordement des habitations au réseau d’assainissement.

Il a ajouté que tous les représentants du gouvernorat de Nabeul sont dans le devoir de faire progresser le développement et répondre aux différentes préoccupations des habitants, dont notamment le chômage et la consécration du développement équitable entre l’ensemble des délégations du gouvernorat.

Le nombre de candidats aux prochaines élections législatives dans le gouvernorat de Nabeul s’élève à 40 candidats dont 4 femmes, réparties sur 11 circonscriptions électorales.