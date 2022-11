Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, appelle les pays européens et les différentes organisations humanitaires intervenantes à adopter une nouvelle approche concernant la question de la migration irrégulière depuis les pays du Sahel vers l’Europe, celle-ci ayant des répercussions négatives sur les pays de transit dont la Tunisie.

S’entretenant avec la représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emanuela Del Re, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné qu’il est impératif que cette approche aille au-delà de l’aspect sécuritaire dans les pays de transit et soit axée sur les principes de solidarité et de développement équitable entre les pays concernés, lit-on dans un communiqué publié vendredi 25 novembre 2022 par le ministère.

Cette vision a été présentée par le président de la République, Kaïs Saïed, à plusieurs occasions, a-t-il précisé.

Jerandi souligne également la nécessité de conjuguer les efforts européens et africains afin d’instaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel.

Selon lui, il est aussi nécessaire de tout mettre en place pour trouver des solutions globales au problème du terrorisme et traiter ses causes les plus profondes, notamment la pauvreté, la marginalisation et l’absence de sécurité alimentaire.

Pour sa part, la représentante spéciale de l’UE pour le Sahel, a indiqué que les concertations avec la Tunisie sont toujours en cours afin d’élaborer une vision commune sur la migration irrégulière.

Emanuela Del Re est actuellement en visite en Tunisie dans le cadre de la Conférence régionale sur la coopération transfrontalière entre la Libye et le Sahel, organisée par l’UE les 22 et 23 novembre, à Tunis.

La représentante spéciale de l’UE a, par ailleurs, mis en avant le rôle capital de la Tunisie pour renforcer la stabilité au Sahel ” au vu de la confiance dont jouit le pays auprès des différents pays de la région “.

Etant membre du conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine 2022-2024, la Tunisie est capable de contribuer aux efforts régionaux visant à préserver la paix et la sécurité dans le continent africain, a-t-elle ajouté.