Le projet tuniso-italien “Scenarios Verts – renforcement des capacités des jeunes en audiovisuel pour une conscience écologique” se renouvelle pour une deuxième édition qui a débuté en octobre 2022.

Si l’objectif principal de l’initiative demeure celui d’encourager la diffusion d’une conscience écologique en promouvant le développement personnel et professionnel des jeunes à travers l’éducation non formelle et les pratiques cinématographiques, la deuxième édition s’adresse plus spécifiquement aux jeunes femmes. Le cinéma représente aujourd’hui un moyen puissant pour porter un message environnemental, une excellente méthode pour accompagner la transition écologique de la société.

Cette deuxième édition implique des jeunes réalisatrices tunisiennes et italiennes lors d’un parcours de formation et création autour des thématiques environnementales lors d’une résidence qui aura lieu en Tunisie.

Suite à une sélection, les réalisatrices seront accompagnées par des formateurs tunisiens et italiens dans l’expérimentation et la réalisation audiovisuelle, en tirant profit d’un contexte favorisant l’échange humain, culturel et de capacités techniques entre participantes et formateurs afin de réfléchir et contribuer à lutter contre les menaces pesant sur l’écosystème méditerranéen et la durabilité des ressources.

Une période sera enfin dédiée à la valorisation et à la diffusion des réalisations de participantes et se poursuivra jusqu’à l’été 2023. Les organisations partenaires sont déjà au travail pour concevoir le programme de résidence, prévue pendant le premier trimestre du 2023.

Pour ce faire, une rencontre des organisations est programmée à Florence en décembre 2022, lors d’une visite de réseautage et d’échange de pratiques dans l’application des méthodologies de formation non femelle en utilisant les outils artistiques. En cette occasion, une projection des courts métrages réalisés pendant la première édition de projet sera aussi organisée afin d’en partager les résultats avec un public italien.

“Scénarios Verts – IIème édition” est portée par l’Association Kaif en partenariat avec l’Association italienne Centro di Creazione e Cultura et le Fédération tunisienne des cinéastes amateurs – FTCA, avec l’appui de l’ESAC Gammarth. Il fait partie du Programme J-MED, soutenu par le Gouvernement de la Principauté de Monaco et par le Ministère Français de l’Europe et des Affaires Etrangères, en partenariat avec l’IECD.