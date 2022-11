Seules trois pays arabes ont cumulés, à la veille du mondial du Qatar 2022, cinq participations à des coupes du monde de football.

La première participation a été celle du Maroc en 1970, suivi d’une participation remarquée à l’édition mexicaine de 1986 et une première qualification au deuxième tour. Ensuite des participations aux éditions de 1994, 1998 et 2018.

La Tunisie a signé son entrée dans ce type de compétition au mondial de l’Argentine en 1978. C’est au cours de cette première participation que la Tunisie avec l’entraineur Abdelmajid Chetali a signé sa meilleure performance par une victoire face au Mexique (3-1) et un nul face à l’Allemagne (0-0) et une défaite face à la Pologne (1-0).

La Tunisie comptera quatre autres participations en 1998, 2002, 2006 et 2018, et des sorties au premier tour. Sur l’ensemble des matchs disputés la Tunisie a gagné, au cours de ces cinq participations, 2 matchs, Fait 4 matchs nuls et perdus 9 matchs.

L’Arabie Saoudite compte également 5 participations à la coupe du monde de football depuis 1994 aux Etats-Unis, au cours de cette édition elle a remporté 2 victoires et obtient un billet pour le 2è tour. Elle participera ensuite aux éditions de 1998, 2002, 2006 et 2018 et des sorties dès le premier tour.