Ils étaient tous là ce mardi 22 novembre 2022 à l’Espace Golden Bowling (EX ARENA), les Berges du Lac 1. Ils sont venus de tous les coins de la République. Minus de leur carte d’identité. Seuls ou accompagnés. Femmes et hommes. Jeunes et moins jeunes.

On a failli l’oublier, le maître de cérémonie, notre ami Ramzi Ayedi. D’ailleurs, que seraient-ils les jeux de Tunisie Télécom en termes d’animation et d’ambiance sans le souriant Ramzi Ayedi!

Ils, ce sont les gagnants du Grand Jeu “Marbou7a & Saga Quiz“ de l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom. Cette fois-ci la cagnotte était on ne peut plus conséquente.

De la joie, il y en dans tous les coins de la salle.

Donnez un chiffre. Non vous n’y êtes pas. Encore un petit effort. Non, toujours pas. Ok, pas grave, on vous le dévoile : il s’agit de 840 000 dinars tunisiens qui ont été partagés entre 72 gagnants. Qui de l’argent cash. Qui une voiture (deux Kia Rio ou deux Suzuki Swift). A préciser que les 4 voitures coûte chacune 50 000 dinars. Et même peu plus.

Tout ceci pour dire que Tunisie Télécom a été, encore une fois, extrêmement généreuse. Par ses différents jeux, elle continue d’égayer les foyers tunisiens.

On espère que cela continuera.