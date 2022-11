Pour les supporters tunisiens à Doha, mais plus encore pour les tunisiens qui suivront le match sur écrans de TV, dans les cafés pour l’ambiance, en famille ou entre groupe d’amis et dans certains cas, pour des raisons professionnels, sur un écran d’ordinateur ou de smartphone, les cœurs vont passé de l’hibernation à l’affolement avec l’espoir d’un match honorable et pourquoi pas un résultat positif. Les plus de 50 ans vont espérer un remake du mondial 78.

Le groupe qui devrait être dominé par la France et le Danemark, laisse peut d’espoir pour les équipes de Tunisie et d’Australie. Maintenant on compte sur les secrets de la dame Foot pour créer les bonnes surprises qui font de ce sport ce qu’il est.

Le mondial du Qatar est la 7ème participation de la Tunisie à une phase finale. Six coupes du monde de football et juste des premiers tours (1978 – 1998 – 2002 – 2006 – 2018). La bonne surprise viendrait-elle de Doha au Qatar, on l’espère en tout cas.

Le match est à suivre, ce vendredi 22 novembre 2022, au stade de l’Education City .

. Match à suivre en direct sur Bein Sport 1 à 14h:00 (heure de Tunis).

Pour leur entrée en matière, le 22 novembre au stade de l’Education City, les Aigles de Carthage auront affaire au Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, qui semble être l’équipe la plus en forme du groupe, à la faveur de son jeu collectif et son esprit combatif.

Nous vous invitons à célébrer avec nous l’achèvement du stade #EducationCity situé au cœur d’un centre d’éducation et de recherche, afin de rassembler des millions de personnes dans un lieu classé cinq étoiles. #Qatar #Qatar2022 pic.twitter.com/SDPjCQq5t9 — French Expats in Qatar (@FRexpats_Q) June 16, 2020

Le stade du Match

Education City abrite la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et le développement social (QF), mais également de grandes universités, ainsi que des instituts de recherche et développement. En plus d’accueillir des rencontres de Qatar 2022, le Qatar espère que le stade sera la plateforme dédiée au sport pour l’ensemble de la communauté de la QF, y compris les professeurs et les étudiants. Une partie du stade sera transformée par le SC en salles de classe et en espaces événementiels pour les écoles et les universités de la QF après le tournoi. (source: Fifa)