Les Caisses des Dépôts et Consignations (CDC) tunisienne et française et l’Agence française de développement (AFD) ont renouvelé leur protocole d’accord en vue de pérenniser leur partenariat et d’identifier de nouveaux axes communs stratégiques. La cérémonie de signature dudit partenariat est intervenue à l’issue du Forum économique de la Francophonie organisé lundi 21 novembre à Djerba, sur le thème ” Financement de l’entreprise privée francophone : Vecteur de croissance partagée, de création d’emplois et d’innovation “.

L’accord a été signé par la Directrice Générale par intérim de la CDC tunisienne, Néjia Gharbi, le directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes de la CDC française, Laurent Zlyberberg, et le directeur exécutif en charge de la mobilisation des partenariats et de la communication de l’AFD, Papa Amadou Sarr.

L’accord ambitionne de renforcer le partenariat dans différents secteurs dont l’entrepreneuriat, l’innovation, les infrastructures, la transition écologique et énergétique et l’aménagement urbain.

Un premier protocole d’accord entre les trois institutions a été signé, à Rome en septembre 2017, dont l’objectif est d’identifier des axes communs stratégiques et à développer les relations institutionnelles et opérationnelles.

Ce protocole d’accord a permis notamment de renforcer la relation bilatérale entre les CDC tunisiennes et françaises, se traduisant notamment par des échanges techniques multiformes entre les deux institutions sur les métiers de l’investisseur et leurs secteurs d’interventions communs; à savoir les petites et moyennes entreprises, le logement, le développement urbain et les infrastructures.

Ce protocole d’accord a, également, donné lieu à une collaboration entre la CDC tunisienne et le Groupe AFD autour du soutien à entrepreneuriat et à l’innovation avec notamment le financement de l’étude de faisabilité du fonds de fonds ANAVA.

D’autres projets ont été lancés dans le cadre de cet accord, dont le projet Fast destiné à soutenir l’écosystème entrepreneurial tunisien, en particulier l’entrepreneuriat féminin.