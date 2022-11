La coopération entre la Tunisie et le Québec, les perspectives de son renforcement et sa diversification dans les domaines d’intérêt commun, a été au centre d’une rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et la ministre du Québec des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition de la femme, Martine Biron.

Au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée en marge des travaux du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, les deux ministres ont signé un mémorandum d’entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement Tunisien et le gouvernement du Québec, selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

Ce mémorandum vise l’adaptation des législations et la mise en place d’un cadre législatif relatif à l’organisation des secteurs de sécurité sociale et d’assurance maladie et les prestations sanitaires et sociales fournies à la communauté tunisienne à l’étranger afin de faciliter leur intégration dans le pays de résidence.

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné la nécessité de consolider la coopération bilatérale dans les secteurs de l’investissement, de l’économie solidaire et de la recherche scientifique ainsi que l’échange des étudiants et chercheurs et l’encouragement des petites entreprises.

Jerandi a indiqué que la Tunisie accorde un intérêt majeur à la participation de la femme à la vie politique, économique et sociale, relevant l’importance du partenariat notamment en matière de leadership féminin.

De son côté, la ministre québécoise a affirmé que son pays a accordé la priorité au renforcement des droits de la femme afin d’assurer sa présence dans tous les domaines, réitérant la volonté de renforcer la coopération avec la Tunisie dans ce domaine.

Elle a exprimé la disposition de son gouvernement de coopérer davantage avec la Tunisie en vue de promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement, se félicitant des nombreuses compétences tunisiennes qui résident au Québec, notamment les étudiants et chercheurs.