La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara, coincé entre l’Algérie à l’Ouest et la Libye à l’Est.

Son musée national du Bardo à Tunis, l’un des plus connus au monde, expose des pièces archéologiques allant des mosaïques romaines à l’art islamique.

Le quartier de la Médina, avec son souk animé, encercle l’imposante mosquée Zitouna.

À l’est, sur le site de l’ancienne cité de Carthage, se trouvent les thermes d’Antonin et d’autres ruines, et le musée national de Carthage et ses nombreux objets.

Pays : Tunisie

Capitale : Tunis

Indicatif téléphonique : +216

Superficie : 163 610 km²

Population : 12 millions d’habitants

Subdivision administrative : 24 gouvernorats

Indépendance : 1956

Activités économiques principales : Agriculture (dattes, orange, tomate, pèche…), phosphate, tourisme, services, pétrole, gaz.