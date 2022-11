« On a l’impression que nous sommes sur le quai, que le train arrive et que nous ne le prenons pas. Mais aujourd’hui, nous avons mis en place une solution nationale pour pallier notre retard en matière d’inclusion financière globale, et là, nous lançons le projet pilote de paiements numériques pour les grands facturiers. C’est un tournant important dans l’histoire des paiements digitaux en Tunisie ».

Jeudi 17 novembre est une journée mémorable pour l’inclusion financière globale dans notre pays. Ce fut l’occasion pour Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), de présenter les nouvelles réglementations, infrastructures de paiement modernes, les nouveaux acteurs de paiement, les uses cases de paiement digital déjà mis en place.

“Se doter d’une solution de paiement est un must. Les banques n’ayant pas encore de solutions de payment mobile doivent se rattraper rapidement. Elles sont en train de rater des opportunités importantes”, déplore Abassi qui trouve inadmissible d’avoir autant de cash dans l’économie sans qu’il intègre la sphère formelle.

Le gouverneur de la BCT appelle les établissements de paiements numériques à accélérer leur “Go to market“ et à être plus rigoureux dans le respect des délais impartis. « Certains établissements de paiements ont l’agrément définitif depuis une année mais leur activité de prestations de service de paiement n’a pas encore décollé ».

A ce propos, il faut savoir que les compétences propres au go-to-market représentent un type d’expertise spécifique à laquelle les entreprises technologiques n’accordent pas l’importance requise.

L’implication des petits commerces dans la logique des paiements digitaux ne doit pas peser sur leurs finances. « Il faut sortir du réflexe d’appliquer des tarifs exorbitants aux commerçants et cibler les chaînes de valeur qui ont un fort potentiel de digitalisation dont l’agriculture et l’artisanat ».

Et Abassi de relever : « Le dialogue entre les différents acteurs de l’écosystème de paiement est fondamental ; se concerter ensemble permet d’aplanir nombre de difficultés ». Il appelle dans ce cadre l’Administration publique « à jouer le rôle de locomotive dans le paiement digital ».

Le lancement de la journée « Innovation et paiements digitaux : véritables leviers pour une croissance inclusive » a vu la présence des partenaires de la BCT dans la mise en place des stratégies de paiements digitaux dont Xavier Reille, directeur d’IFC pour le Maghreb et Djibouti, et Dr. Alfred Hannig, directeur exécutif de l’Alliance for financial inclusion.

A.B.A