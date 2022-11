Coupe du monde Qatar 2022 : Calendrier, chaînes TV, horaires, lien streaming… Où regarder le Mondial gratuitement ?

Du 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du monde de football 2022 est organisée au Qatar. Où et quand regarder les matchs gratuitement.

Coupe du monde 2022 : Retransmission TV

Dimanche 20 novembre

17h : Qatar – Équateur (Groupe A – match d’ouverture) en direct sur TF1 et beIN SPORTS 1

Lundi 21 novembre

14h : Angleterre – Iran (Groupe B) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Sénégal – Pays-Bas (Groupe A) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : États-Unis – Pays de Galles (Groupe B) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Mardi 22 novembre

11h : Argentine – Arabie Saoudite (Groupe C) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Danemark – Tunisie (Groupe D) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Mexique – Pologne (Groupe C) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : France – Australie (Groupe D) en direct sur TF1 et beIN SPORTS 1

Mercredi 23 novembre

11h : Maroc – Croatie (Groupe F) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Allemagne – Japon (Groupe E) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Espagne – Costa Rica (Groupe E) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Belgique – Canada (Groupe F) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Jeudi 24 novembre

11h : Suisse – Cameroun (Groupe G) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Uruguay – Corée du Sud (Groupe H) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Portugal – Ghana (Groupe H) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Brésil – Serbie (Groupe G) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Vendredi 25 novembre

11h : Pays de Galles – Iran (Groupe B) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Qatar – Sénégal (Groupe A) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Pays-Bas – Équateur (Groupe A) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Angleterre – États-Unis (Groupe B) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Samedi 26 novembre

11h : Tunisie – Australie (Groupe D) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Pologne – Arabie Saoudite à Al Wakhrah (Groupe C) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : France – Danemark (Groupe D) en direct sur TF1 et beIN SPORTS 1

20h : Argentine – Mexique (Groupe C) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Dimanche 27 novembre

11h : Japon – Costa Rica (Groupe E) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Belgique – Maroc (Groupe F) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

17h : Croatie – Canada (Groupe F) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Espagne – Allemagne (Groupe E) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Lundi 28 novembre

11h : Cameroun – Serbie (Groupe G) en direct sur beIN SPORTS 1

14h : Corée du Sud – Ghana (Groupe H) en direct sur beIN SPORTS 1

17h : Brésil – Suisse (Groupe G) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Portugal – Uruguay (Groupe H) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Mardi 29 novembre

16h : Équateur – Sénégal (Groupe A) en direct sur beIN SPORTS 2

16h : Pays-Bas – Qatar (Groupe A) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Iran – États-Unis (Groupe B) en direct sur beIN SPORTS 2

20h : Pays de Galles – Angleterre (Groupe B) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Mercredi 30 novembre

16h : Australie – Danemark (Groupe D) en direct sur beIN SPORTS 2

16h : Tunisie – France (Groupe D) en direct sur TF1 et beIN SPORTS 1

20h : Arabie Saoudite – Mexique (Groupe C) en direct sur beIN SPORTS 2

20h : Pologne – Argentine (Groupe C) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Jeudi 1er décembre

16h : Canada – Maroc (Groupe F) en direct sur beIN SPORTS 2

16h : Croatie – Belgique (Groupe F) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Costa Rica – Allemagne (Groupe E) en direct sur beIN SPORTS 2

20h : Japon – Espagne (Groupe E) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Vendredi 2 décembre

16h : Ghana – Uruguay (Groupe H) en direct sur beIN SPORTS 2

16h : Corée du Sud – Portugal (Groupe H) en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Serbie – Suisse (Groupe G) en direct sur beIN SPORTS 2

20h : Cameroun – Brésil (Groupe G) en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Samedi 3 décembre

16h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Dimanche 4 décembre

16h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Lundi 5 décembre

16h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Mardi 6 décembre

16h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : 1/8e de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Vendredi 9 décembre

16h : Quart de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Quart de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Samedi 10 décembre

16h : Quart de finale en direct sur beIN SPORTS 1

20h : Quart de finale en direct sur beIN SPORTS 1

Mardi 13 décembre

20h : Demi-finale en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Mercredi 14 décembre

20h : Demi-finale en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Samedi 17 décembre

16h : Petite finale en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1

Dimanche 18 décembre

16h : La Finale en direct sur TF1/TMC et beIN SPORTS 1