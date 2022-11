L’UBCI est le partenaire de la première édition du Festival de l’Intelligence Economique Francophone (FIEF) qui se tient le 17 novembre,en marge du Sommet de la francophonie à Djerba, au Village de la Francophonie.

Organisé par le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) et labellisé par le Comité d’organisation du XVIIIè Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de la francophonie, le FIEF 2022, accueillera d’éminents intervenants tunisiens et internationaux qui aborderont diverses thématiques liées à l’intelligence économique.

6 panels, 35 intervenants des 5 continents sont programmés en plus de la présence des personnalités politiques et acteurs économiques des pays francophones. Ainsi, les panels seront axés sur une série de sujets, dont « Réaliser l‘analyse stratégique de la francophonie économique », « défendre la francophonie économique par l’intelligence collective » et « Influencer les normes au profit de la francophonie économique » …

Rappelons que l’UBCI, avec un pool de 9 banques, sous l’égide du CBF, partenaire du sommet de la francophonie, sera présente au stand commun du « Village de la Francophonie » par le biais d’un stand commun baptisé « La maison des banques ».