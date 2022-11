Plusieurs pays et organisations se sont engagés, lors de la COP27, qui se tient à Charm El Cheikh en Egypte, du 6 au 18 novembre 2022, à investir plus de 8 milliards de dollars dans des projets de Recherche et développement (R&D) visant à réduire l’impact de l’agriculture sur la planète, selon Bloomberg.

Les fonds annoncés lors du Sommet sur le climat doublent les investissements engagés depuis le dévoilement de la Mission d’innovation agricole pour le climat il y a un an et aideront à soutenir 22 projets supplémentaires.

L’agriculture est un contributeur majeur aux émissions de réchauffement de la planète, en partie parce que les vaches et les moutons produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors de la digestion des aliments.

Pendant ce temps, l’utilisation excessive d’engrais et de pesticides a eu un impact négatif sur la biodiversité.

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a déclaré à Bloomberg dans une interview avant l’annonce que l’initiative pourrait contribuer à rendre l’agriculture “non seulement plus productive et plus durable, mais aussi plus rentable”.

Quelque 275 gouvernements, entreprises, institutions universitaires et autres organisations font partie de cet effort, dirigé par les Etats-Unis et les Emirats arabes unis.