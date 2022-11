L’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO) a lancé en partenariat avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, une initiative visant à atténuer les menaces que font peser le changement climatique sur les sites du patrimoine en Egypte et dans le monde islamique, selon sa page COP27.

Le 11 novembre 2022, l’ICESCO a signé également un mémorandum d’entente avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, l’UNESCO, le PNUD et le Centre égyptien de modernisation industrielle afin de soutenir le projet de transformation verte et l’utilisation de l’énergie solaire dans les sites patrimoniaux et les musées en Egypte.