Le souci de renforcement de la digitalisation de l’administration, l’assouplissement du cadre de change et l’adoption des décrets d’application pour la loi relative au crowdfunding, représentent les principales attentes des fondateurs des startups labellisées, exprimées dans le cadre du 3ème rapport annuel “Startup Tunisia” de Smart Capital, l’entité en charge de l’implémentation du programme national Startup Tunisia, publié fin octobre 2022.

Invités à classer par ordre de priorité les réformes législatives nécessaires au plein développement de leurs activités, les fondateurs de startups ont aussi, évoqué l’actualisation du code des sociétés commerciales et l’adoption du statut de la SAS (Société Anonyme Simplifiée), ainsi que l’assouplissement du cadre de paiement en ligne.

S’agissant des priorités pour le développement de l’écosystème, les fondateurs des startups labellisées ont souligné la nécessité de créer plus de connexions avec les écosystèmes et marchés internationaux, d’élargir le catalogue de financement par subvention, de promouvoir l’écosystème local et les startups tunisiennes à l’international et de renforcer le réseau d’accompagnement.

Pour le développement de l’investissement dans les startups, les startuppers ont plaidé pour la facilitation de l’investissement international dans les startups tunisiennes, le renforcement du nombre d’investisseurs et des fonds disponibles en investissement à tous les stades d’évolution, l’introduction du crowdfunding comme un nouveau mécanisme d’investissement et le renforcement de l’offre des Business Angels (personnes physiques qui investissent une partie de leur patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel).