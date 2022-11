Lors d’une conférence de presse, le président de la COP27, Sameh Shoukry, a annoncé le lancement du programme d’adaptation, qui représente le premier plan global complet pour rallier les acteurs étatiques et non étatiques derrière un ensemble commun d’actions d’adaptation.

Ces mesures sont nécessaires d’ici la fin de cette décennie pour cinq systèmes d’impact : l’alimentation et l’agriculture, l’eau et la nature, les côtes et les océans, les établissements humains et les infrastructures.