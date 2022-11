L’Allemagne et la Belgique ont annoncé, lundi 7 novembre 2022, qu’elles engagent respectivement 170 millions d’euros et 2,5 millions d’euros pour aider les pays en développement à réparer les dommages et pertes, causés par le changement climatique.

Bien que de taille relativement petite, les fonds ont été symboliquement importants lorsqu’ils ont été annoncés alors que plus de 100 dirigeants se réunissaient en Egypte pour le Sommet des Nations unies pour le climat ” COP27 “, où le besoin urgent de financement pour soutenir les pays en développement confrontés à des catastrophes alimentées par le changement climatique devrait dominer les pourparlers.