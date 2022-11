L’universitaire M’hamed Oualdi aborde un grand chapitre de l’histoire politique de la Tunisie post-indépendance, dans un nouvel ouvrage en français autour des “Youssefistes”, partisans du leader Salah Ben Youssef, et les origines du conflit l’ayant opposé à son ancien ami et compagnon de route, Habib Bourguiba, premier président de la République tunisienne.

“Salah Ben Youssef et les Youssefistes … Au tournant de l’indépendance tunisienne 1955-1956 ” est un livre de 224 pages publié fin octobre 2022 chez Cérès Editions.

” Si Salah contre Si Habib, youssefisme contre bourguibisme, Orient contre Occident, panarabisme contre tunisianité, souveraineté contre dépendance. Conflit individuel ou culturel, conflit politique ou social : quel fut l’objet véritable des affrontements entre Tunisiens, en 1955-1956, au tournant de l’indépendance ?, lit-on dans la présentation de l’éditeur.

M’hamed Oualdi est professeur des Universités à Sciences Po Paris, agrégé d’Histoire. Il est auteur d’un premier livre, ” Esclaves et Maîtres, les mamelouks au service des beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880″ paru à Paris, aux Publications de la Sorbonne en 2011. Son deuxième livre s’intitule ” A Slave Between Empires. A Transimperial History of North Africa ” qui est paru chez Columbia University Press en 2020.

Dans ce troisième ouvrage, l’auteur inscrit les hommes et les faits dans une dynamique historique, sollicitant les documents d’époque dont des journaux et des archives, en donnant de Salah Ben Youssef et du youssefisme une approche renouvelée, différenciée, indique son éditeur tunisien.

Salah Ben Youssef est né le 11 octobre 1907 à Djerba et mort le 12 août 1961 en Allemagne où il a été assassiné. Sa mort, un dossier de la mémoire nationale qui n’a jamais été clos, était au cœur des enquêtes sur la réconciliation nationale et la justice transitionnelle après 2011.

Ce politicien est l’une des figures emblématiques du mouvement national tunisien et de la Tunisie postcoloniale. Sa rivalité politique et idéologique avec Bourguiba au sein du Néo Destour, son assassinat et les auteurs impliqués continuent d’attiser la curiosité des écrivains – aussi bien que les lecteurs – dans des publications où chacun présente sa version des faits et sa propre vison du conflit entre Ben Youssef et Bourguiba.

Plusieurs auteurs dont des anciens politiciens sont revenus sur une période assez mouvementée de la politique nationale dans une Tunisie fraîchement indépendante et en une époque marquée par les idéologies nationalistes et le panarabisme.