Une journée d’information autour des techniques de la culture biologique dans le secteur des dattes a été organisée, mercredi 2 novembre 2022, à l’Institut des régions arides de Kébili.

A ce sujet, le chef du service de l’agriculture biologique au sein du commissariat régional au développement agricole de Kébili a indiqué que cette manifestation a pour but de faire adhérer les agriculteurs de la région dans le système de la production biologique.

Dans ce contexte, il a mentionné que la production des dattes biologiques dans le gouvernorat de Kébili est estimée à 17 000 tonnes pour cette saison précisant que les superficies consacrées à ce type de culture s’élèvent actuellement à 2 480 ha avec la présence de 500 ha en cours de transformation d’une culture traditionnelle vers le système biologique.

Selon la même source, 1 000 agriculteurs de la région ont adhéré au système de la production biologique répartis sur 11 groupements de développement et 4 groupements en cours de création.

Les groupements agricoles sont situés dans les localités de Barghouthia, Nouil, Douz et Rejim Matoug et possèdent des contrats de production avec des sociétés spécialisés dans la promotion et l’exportation des dattes biologiques, a-t-il ajouté.