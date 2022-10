Après avoir dominé les finales du championnat d’Afrique d’aviron de plage (beach sprints), qui a pris fin vendredi 28 octobre à Hammamet, les rameurs tunisiens ont réédité l’exploit ce week-end, en raflant 9 médailles d’or sur un total de 10 mise en jeu, à l’occasion du championnat arabe de la discipline.

La Tunisie a, une fois encore, surplombé le tableau des médailles (9 or et 1 argent), devant l’Algérie 2e (1 or et 8 argent), le Maroc 3e (1 argent et 7 bronze). La Libye et le Koweït se partagent la 4e place avec une breloque de bronze chacun.

S’agissant des médailles d’or tunisiennes, elles ont été décrochées par Khadija Krimi (Solo seniors), Mohamed Ettaieb (Solo seniors), Hela Belhaj Mohamed (Solo juniors), Mohamed Rayène Hafsa (Solo juniors), la paire Sarra Zammali-Sahar Moumni (double seniors), le duo Aicha Abdelaziz-Hela Belhaj Mohamed (Double juniors), le tandem Mohamed Amine Herchi-Ahmed Talbi (double juniors), la paire Khadija Krimi-Heni Sbaitia (double mixte seniors) et le duo Mohamed Rayène Hafsa-Hela Belhaj (double mixte juniors).

La seul breloque d’argent a été l’oeuvre du tandem Heni Sbaitia-Bilel Frigui au double seniors.

Pour rappel, six nations ont pris part au championnat arabe d’Hammamet, à savoir, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, le Soudan et le Koweït.