“Le premier financement du nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI) sera effectué au cours du mois de décembre 2022, a indiqué samedi le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.

Dans une déclaration accordée aux médias, lors d’un forum organisé samedi à Tunis sur “Le rôle de l’expert comptable dans la gestion des entreprises en temps de crise”, il a précisé que ” le programme présenté par la Tunisie au FMI est un programme totalement tunisien élaboré uniquement par des compétences tunisiennes “.

Et de poursuivre que le programme tunisien a été approuvé par le FMI, en attendant sa mise en œuvre au cours de la période à venir et l’application des mesures et réformes difficiles et nécessaires qu’il contient, et qui n’ont pas été décidées depuis des années, et ce, en prenant en considération les petites et moyennes entreprises (PME).

Abassi a également souligné la nécessité de déployer les efforts de tous les acteurs économiques ( l’Etat, la BCT, les banques et les comptables), en temps de crise, afin de trouver des solutions radicales et sérieuses en faveur des entreprises fragiles.

Il a, à cette occasion, fait savoir que la BCT a créé une ligne de financement au profit des PME sur une période de 10 et 15 ans et d’un nouveau financement pour restructurer ces entreprises.

De son côté, le président du Conseil Régional Sud de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie a souligné le rôle de l’expert-comptable dans l’encadrement et l’accompagnement des dirigeants des petites et moyennes entreprises dans la recherche de solutions et le rôle des instances financières et judiciaires dans ce domaine, en attendant le rétablissement des équilibres financiers de l’Etat et la relance économique afin d’apporter des solutions efficaces pour sortir de cette crise financière que traverse l’économie tunisienne, à l’instar des autres économies mondiales.