Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, a fait état, vendredi 28 octobre 2022, depuis Abidjan, en Côte d’Ivoire, les capacités dont dispose l’espace francophone pour développer la coopération et le partenariat dans un contexte caractérisé par la multiplication des défis auxquels doivent faire face les différents pays du monde en matière de sécurité alimentaire et de transition énergétique.

Lors de la séance de clôture de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF), tenue dans la capitale ivoirienne, Majoul, qui dirige la délégation patronale tunisienne, a insisté sur l’importance de tirer profit des avantages dont bénéficie cet espace notamment la forte compétitivité, les capacités de financement et la maitrise des technologies, selon un communiqué publié vendredi par l’organisation patronale.

Pour le président de l’UTICA, le continent africain réalise des taux de croissance respectables et les efforts doivent être axées sur le secteur agricole, l’encouragement des jeunes à créer leurs propres projets tout en veillant à assurer l’adaptation aux évolutions technologiques dans le monde.

Il a réitéré dans son discours de clôture, son appel aux présidents des organisations patronales dans les pays francophones, de participer à la rencontre économique qui se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre 2022, sur le thème ” à l’effet de la réalisation d’une croissance commune dans l’espace méditerranéen “, et ce en marge du sommet de la francophonie qui aura lieu à Tunis.

La délégation patronale tunisienne, dirigée par Majoul a par ailleurs, examiné, avec les autres participants plusieurs questions d’ordre économique et de développement à l’instar e de l’avenir des économies francophones, la hausse des prix des produits de base, l’accompagnement des start-up dans le domaine numérique, outre la participation aux rendez-vous de partenariat organisés dans le cadre de la RE.