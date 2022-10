Après une semaine (du 17 quasiment à l’équilibre), le marché a clôture celle du 24 octobre a enregistré une hausse 0,9% du Tunindex, 8 194,4 points, portant sa performance annuelle à 16,3%, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Malgré une relative décélération du rythme des échanges comparativement à la semaine du 17 octobre, les échanges demeurent assez soutenus. 46,3 millions de dinars (MDT) ont été échangés sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 9,3 MDT. Et pour cause, la réalisation de quatre transactions de bloc, portant sur le titre Assurances Maghrebia et drainant un flux additionnel de 14,4 MDT.

Analyse des valeurs

Le titre OfficePlast s’est offert la palme des hausses sur la semaine. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est envolée de 16% à 1,450 D. Les volumes échangés sur la valeur ont été dérisoires, près de mille dinars.

Le titre New Body Line a figuré parmi les meilleures performances de la semaine. L’action du spécialiste des vêtements intelligents a bondi de 6,7% à 5,070 D. L’action de la ” small cap ” (une capitalisation boursière de 22 MDT) a amassé des capitaux de près de 1 MDT.

Rappelons que NBL a publié au terme du 3ème trimestre de 2022 des indicateurs d’activité décevants. Le chiffre d’affaires de la société cumule depuis le début de l’année en cours un décrochage de 31,8% à 3,9 MDT.

L’entreprise a réussi, cependant, l’acquisition de la société LYTESS spécialisée en cosméto-textile et qui était en liquidation.

NBL est devenue, ainsi, propriétaire de sa propre marque implantée en France avec la possibilité de commerce en propre en B to C et une implantation à l’international.

Electrostar a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action s’est effritée de 12,5% à 0,350 D. Depuis le début de l’année, Electrostar affiche une décrue de 57,8%.

Artes a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange s’est pliée de 10,3% à 5,590 D, dans un volume de 140 mille dinars.

Grâce aux transactions de bloc susmentionnées, Assurances Maghrebia a chapoté le palmarès des échanges de la cote, avec un flux de 15,3 MDT. L’action de la compagnie d’assurance a terminé la semaine sur une note d’optimisme, gagnant 0,8% à 56,450 D.

Les nouvelles du marché

MONOPRIX: Résultat de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée: Monoprix a annoncé que l’opération d’Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les actions de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-MONOPRIX au prix unitaire de 5,500 dinars, ouverte du vendredi 23 septembre 2022 au lundi 24 octobre 2022, a été clôturée à cette dernière date.

Par cette opération, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA, agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS vise l’acquisition de 3 903 348 actions SNMVT représentant 19,55% du capital de la société.

Il est à rappeler qu’à la date d’ouverture, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS détenait 16 066 024 actions SNMVT, représentant 80,45% du capital de la société MONOPRIX.

Durant la période de l’Offre, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA a acquis en Bourse 598 259 actions SNMVT et détient ainsi directement et de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS 16 664 283 actions, représentant 83,45% du capital de la société.

SAH Lilas: Hausse des revenus consolidés de 27,7%Au 30 septembre 2022, les revenus consolidés cumulés ont atteint 626,5 millions de dinars, en hausse de 27,7% à par rapport à 2021.

L’augmentation des revenus consolidés cumulés est spécialement, tirée par Azur Papier dont les revenus (retraités des ventes inter-groupe) ont plus que doublé, entre septembre 2021 et septembre 2022, portés par la croissance exceptionnelle de ses ventes à l’export de 132,3%. Une telle croissance est expliquée, entre autres, par l’entrée en exploitation de la deuxième ligne d’Azur Papier.