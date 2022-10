Le premier Forum des registres de commerce et des entreprises des pays membres de l’Organisation internationale pour la Francophonie (OIF) se tiendra le 18 novembre 2022 à Djerba, sur le thème: “Les registres des entreprises au service de l’intégration économique de l’espace francophone”.

Organisé par le Registre national des entreprises (RNE) de Tunisie, en marge du XVIIIème Sommet de la Francophonie (les 19 et 20 novembre 2022), cet événement constitue une occasion pour nouer des relations de coopération entre les institutions chargées de la gestion des registres de commerce de l’espace francophone.

Ce forum sera marqué par la présence d’éminents conférenciers venus de France, de Belgique, du Luxembourg et de Tunisie pour discuter trois thèmes, à savoir “Le registre des entreprises : outil de transparence dans une économie digitalisée”, “Interconnexion des registres des entreprises : une opportunité pour renforcer les échanges au sein de l’espace francophone” et “Les législations des registres des entreprises : outils au service de la prévention des risques d’insolvabilité”.

Ce conclave constituera également une opportunité pour discuter le projet de mise en place d’une Alliance francophone des registres du commerce (AFRC).

Le RNE estime que ce projet pourrait, s’il se concrétise, donner plus de transparence des transactions économiques nécessaires à la croissance économique et instaurer ainsi plus de confiance dans le partage des informations sur les entreprises, et ce pour l’amélioration des échanges économiques dans l’espace francophone.