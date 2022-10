Une série de propositions pour promouvoir le secteur culturel dans le contexte de le cadre de l’examen du “Plan de développement 2023-2025” a fait l’objet d’une séance de travail et de concertation ayant réuni, mercredi 26 courant, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Germazi, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, au ministère de l’Economie, en présence de représentants des deux départements.

Au cours de la rencontre, plusieurs axes ont été abordés, dont la suppression progressive de tous les types d’autorisation de tournage et d’organisation de spectacles artistiques ainsi que la suppression des cahiers des charges, et ce dans le cadre de la révision des différentes législations et lois en vue de faciliter et de promouvoir les mécanismes de financement des projets culturels.

L’accent a été mis également sur l’importance de lancer la carte culturelle et le chèque culturel, et de soutenir le partenariat entre les secteurs public et privé (PPP, Partenariat Public Privé).

Il a été convenu de modifier certaines lois et législations pour renforcer le partenariat dans le domaine du patrimoine entre les secteurs public et privé par une intervention rapide au profit du monument El Karraka (à la Goulette) du Borj Boukhris et du casino Hammam Lif et bien d’autres monuments qui demeurent très mal exploités.

Dans le cadre du même partenariat, les présents ont souligné l’importance de permettre au secteur privé d’intervenir dans des travaux de restauration du patrimoine et des monuments historiques en échange de leur exploitation pour une durée bien déterminée.

Au cours de la réunion, une proposition a été présentée concernant la création d’un fonds pour le financement des micro-projets (TPE) et un autre pour le financement des grands projets, révisant les cahiers des charges et allégeant les démarches administratives et prenant ainsi en compte la spécificité de l’action culturelle.

Les participants ont également abordé la question de l’économie créative en examinant la faisabilité et l’efficacité du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique informe un communiqué du ministère des affaires culturelles.