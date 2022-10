L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a publié une nouvelle édition actualisée du Guide du Tunisien à l’étranger en 3 volets qui comporte des informations sur les secteurs socioéconomiques et des conseils pratiques.

Selon un communiqué publié mercredi 26 octobre 2022, ce guide social comprend toutes les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale et des informations pratiques sur les différents cycles d’enseignement et de formation professionnelle, outre un guide touristique et culturel sur les sites archéologiques et monuments historiques en Tunisie.

A noter que l’organisation mondiale pour les migrations en collaboration avec l’OTE et les différentes structures concernées, avait lancé au cours de ce mois le guide de l’investissement pour les tunisiens résidant à l’étranger.