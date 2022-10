Au 30 septembre 2022, SAH Tunisie reporte un revenu cumulé de 341.6 millions de dinars, soit une croissance de 21.3% par rapport au 30 septembre 2021, grâce notamment aux ajustements de prix opérés en janvier, avril et août 2022. Les ventes du troisième trimestre 2022 atteignent 117.2 millions, en augmentation de 56% par rapport au troisième trimestre 2021, portée par la croissance cumulée des ventes locales et des exportations.

Marché local : Le chiffre d’affaires local cumulé s’établit à 270.4 millions de dinars, soit une croissance de 22.7% par rapport à l’année précédente. Les ventes locales du troisième trimestre atteignent 91.8 millions de dinars, soit une augmentation de 59.2%.

Marché à l’export : Au 30 septembre 2022, les ventes à l’export de SAH Tunisie atteignent 71.2 millions de dinars, soit une croissance de 15.9%, grâce à la performance réalisée courant le troisième trimestre ou les exports ont augmenté de 45.7% par rapport au troisième trimestre 2021.

Au 30 septembre 2022, les ventes d’hygiène bébé contribuent à hauteur de près de 44.2% dans les ventes totales de SAH Tunisie, suivies des ventes de papier (28.3%), des ventes d’hygiène féminine (15.3%) et des ventes d’hygiène adulte (9.0%).

Investissement :

Les investissements ont atteint 6.9 millions de dinars durant le troisième trimestre 2022, et correspondent principalement aux travaux d’extension du siège social de SAH.

Endettement :

Le niveau d’endettement global est passé de 194.6 millions de dinars au 31 décembre 2021 à 193.7 millions de dinars au 30 septembre 2022. Malgré la légère baisse de l’endettement à long et moyen terme, le niveau d’endettement reste inchangé compte tenu d’un endettement à court terme quasi stable.

A propos du groupe SAH LILAS :

Créé en 1994 par Jalia Mezni et Mounir El Jaiez, le groupe SAH est le leader tunisien dans la production d’articles hygiéniques, commercialisés sous la marque Lilas. Le Groupe a commencé ses opérations avec la production de produits hygiéniques et s’est ensuite orienté vers la production de l’ouate de cellulose et en 2019, a lancé la production de produits détergents.

Le Groupe exploite des usines dotées de technologies de pointe et de lignes à grande vitesse, implantées en Tunisie, Libye, Algérie, Côte d’Ivoire et Sénégal.