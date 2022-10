La Tunisie participe au Forum mondial de la sécurité sociale placé sous le thème “la sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives” qui se tient du 24 au 28 octobre 2022 à Marrakech au Maroc.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère tunisien des Affaires sociales, ce forum, qui est organisé tous les 3 ans par l’Association internationale de sécurité sociale (AISS), permettra aux responsables et experts d’échanger les expériences et expertises dans ce domaine.

Au programme de cette rencontre, figurent des assemblées générales et des ateliers sur les défis et les mutations des établissements de sécurité sociale au plan international, à l’ère des changements démographiques technologiques et climatiques.

Les différentes stratégies de réforme seront examinées lors de ce forum qui mettra la lumière également sur les innovations institutionnelles vers des systèmes de sécurité sociale durables, adéquats, bien gouvernés et accessibles.

Environ 1 300 participants représentant 140 pays et 320 établissements de sécurité sociale prennent part à ce forum.