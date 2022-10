Yellow Card, leader panafricain des cryptomonnaies, a franchi une nouvelle étape importante dans le secteur, en devenant la première société de cryptomonnaie du continent à obtenir une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels pour opérer au Botswana.

Le 29 septembre 2022 et conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi de 2022 sur les actifs virtuels, la licence a été délivrée par l’Autorité de Régulation des Institutions Financières Non-Bancaires [NBFIRA] et deviendra la norme pour les opérations de crypto dans le pays.

Chris Maurice, PDG et cofondateur de Yellow Card, déclare qu’il s’agit d’un moment monumental pour la société, ses clients, ses investisseurs et le secteur des cryptomonnaies dans son ensemble, car il a un impact positif sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

« Cette étape ouvrira de plus grands canaux d’expansion en ce qui concerne les partenaires de paiement, les services bancaires et l’élargissement de notre clientèle en Afrique. Elle montrera également aux autorités de réglementation des autres marchés que nous ne sommes pas une société de cryptomonnaie comme les autres : nous sommes des pionniers, nous repoussons les limites et nous établissons la norme. Une raison de plus pour qu’ils collaborent avec nous”, a-t-il déclaré.

Yellow Card se conforme aux exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions, ainsi qu’aux exigences de la Règle d’acheminement (Travel Rule) de GAFI, et aux exigences liées à la connaissance du client dans toutes les juridictions. La société est également inscrite auprès du GoAML et des cellules de renseignement financier locales dans la plupart de ses juridictions pour aider à signaler les problèmes de blanchiment d’argent, les sanctions et la criminalité financière. La société se conforme également à la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (US Foreign Corrupt Practices Act).

Le Botswana est l’un des rares pays au monde à prendre des mesures importantes pour mettre en place une réglementation plus stricte portant sur les cryptomonnaies et des jetons numériques. Auparavant, la Banque du Botswana avait mis en garde contre les risques liés à l’investissement dans des cryptomonnaies non réglementées. Désormais, avec la licence en place, il sera plus difficile pour ceux qui se font passer pour des fournisseurs de services d’actifs virtuels légitimes d’escroquer les gens.

Malgré une population réduite, le Botswana dispose d’un pouvoir d’achat important, et ce grâce à la force de sa monnaie, le pula, par rapport aux autres monnaies africaines. En matière d’innovation numérique, les citoyens ont une grande tolérance au risque et sont toujours à la recherche de la prochaine grande nouveauté dans l’espace numérique…

Keletso Thophego, responsable des opérations de Yellow Card pour le Botswana, déclare : “La majorité de la population n’est pas bancarisée en raison de la difficulté croissante d’obtenir un compte bancaire pour les personnes ordinaires qui n’ont pas de bulletins de paie. Il ne fait aucun doute que grâce à la technologie de la blockchain, nous avons été en mesure de répondre aux besoins des personnes non bancarisées de manière plus rapide et efficace.

Avec la nouvelle licence en place, l’avenir du secteur des cryptomonnaies et autres jetons numériques semble positif. Yellow Card reste l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus fiables, sécurisées, rapides et agréées du continent, permettant aux Botswanais d’acheter et de vendre des bitcoins, des ethereums et des USDT aux meilleurs taux avec le pula.

——————

À propos de Yellow Card Financial :

Yellow Card Financial est la plateforme d’échange de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide sur le continent africain. L’entreprise, fondée par Chris Maurice et Justin Poiroux, a été lancée au Nigeria en 2019. Dès lors, l’équipe basée aux États-Unis et en Afrique cherche à rendre les cryptomonnaies tels que le Bitcoin, l’Ethereum et les USDT accessibles à toute personne en Afrique.

Yellow Card a la plus grande empreinte géographique sur le continent, avec une présence dans 16 pays et en pleine expansion. En 2022, Yellow Card a annoncé sa levée de fonds de série B de 40 millions de dollars, ce qui porte le total des fonds levés à 57 millions de dollars. Une levée de fonds record jamais réalisée par une autre société de cryptomonnaies sur le continent africain.

Source : Yellow Card Financial