Dans le cadre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a créé plus de 20 groupements féminins comptant 467 adhérentes dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, ces groupements ont été implantés dans 7 gouvernorats, à savoir Sidi Bouzid (6 groupements), Sousse (5), Kasserine (3), Jendouba (2), Siliana (2), Ben Arous (2) et Tozeur (1).

D’après la même source, près de mille projets féminins individuels ont été également créés dans 81 délégations des différentes régions du pays moyennant des fonds globaux estimés à 3.7 millions de dinars.

Ces programmes et projets féminins visent, selon le communiqué, à mettre en œuvre la stratégie du ministère pour la promotion de l’emploi des femmes rurales à travers le renforcement de leurs capacités et leur soutien à la création de leurs propres projets.

Il s’agit, en outre, de sensibiliser à l’importance de l’économie sociale et solidaire et son rôle dans la création de la richesse et la réduction du taux de chômage, souligne le communiqué.