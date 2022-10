Sortie du dernier numéro de notre hebdomadaire WMC LeMag 118 du jeudi 13 octobre 2022.

Objectivement, il n’est pas facile d’investir en Tunisie !

Selon des diagnostics réalisés par des think tanks, bailleurs de fonds, experts et autres organisations nationales, les politiques économiques suivies durant le mandat des islamistes ont été dirigées beaucoup plus vers la dissuasion de l’investissement que vers son impulsion. Entendre par-là qu’au lieu d’encourager l’investisseur public ou privé, en cette période de transition difficile, ces politiques l’ont purement et simplement plombé.

Sauver la filière lait de la faillite

Jeudi 29 septembre, La CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie) organisait dans un hôtel de la capitale une rencontre débat sur les problèmes qui secouent la filière du lait. Tarak Chérif, son président, a assuré avoir veillé à réunir toutes les parties prenantes. Pari gagné, car tous les opérateurs étaient présents, des éleveurs aux conditionneurs en passant par les fournisseurs d’aliments pour bétail. De même que toutes les administrations concernées étaient largement représentées.

Monsieur le président, dites toute la vérité sur l’inflation et le déficit commercial

Lorsque nous voyons la fièvre acheteuse de nos compatriotes dans les grandes surfaces et les centres commerciaux, la question que nous nous posons automatiquement est : est-ce que le coût de la vie et l’inflation ont réellement atteint le pouvoir d’achat de nos compatriotes ? Oui, certainement pour les classes souffrant d’une grande précarité, mais pas pour les seules raisons que ne cesse de répéter notre cher président dans ses discours hargneux et populistes à souhait.

Masse salariale de la fonction publique, ce qu’il faut en savoir

D’après les bailleurs de fonds (Banque mondiale, FMI…), en Tunisie la part de la masse salariale de la fonction publique dans le PIB –bien dans le PIB et non dans le budget- est des plus élevées dans la région MENA. Elle est officiellement estimée à 16%, contre 11,5% au Liban, 10,5% au Maroc, 5,5% en Jordanie et 5,2% en Egypte.

44,2% des transferts en devise proviennent des Tunisiens résidents en France

Des statistiques publiées par l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) ont révélé que les transferts en devise effectués par les Tunisiens résidents en France ont contribué à hauteur de 44,2% de la totalité des transferts effectués par les tunisiens résidents à l’étranger durant l’année 2021, soit un montant 3807,9 millions de dinars.

Quand la nature vous pose un lapin

Si on connaissait le cancer et les autres maladies classiques depuis longtemps, le service marketing de Dame nature a décidé de nous gratifier chaque jour d’un nouveau mal. Il y eut d’abord et surtout le SIDA, ensuite les vaches devinrent folles et les poules nous prirent en grippe ; de là à ce que le poisson devienne aquaphobe, il n’y a plus qu’un pas ; en même temps d’autres phénomènes se déclenchent : des ouragans khatarinesques, des tsunami et tutti quanti.