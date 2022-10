Le documentaire DOV 2070 et le film d’animation expérimental TO YOU sont les lauréats de la 9ème édition du programme cinématographique “Ciné Par’Court” (Khatawat).

Une mention spéciale a été attribuée à ” Little Black Sheep “, une fiction expérimentale de 13 minutes.

Le palmarès de cette édition a été dévoilé, dans la soirée de mercredi 12 octobre, lors d’une cérémonie officielle organisée au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture, au cours de laquelle il y a eu la projection des films participants.

Quatre courts-métrages produits cette année étaient en lice pour les prix de cette 9ème édition du programme d’accompagnement à la création.

DOV 2070 a remporté le premier prix et ” To You ” a eu le second prix, a annoncé le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) qui organise ce programme annuel avec le soutien du Goethe-Institut Tunis et en partenariat avec l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM).

Les équipes des deux films lauréats auront une participation dans un festival en Allemagne et à un festival en Italie, indique le CNCI.

Un trio féminin était au jury de cette 9e édition, à savoir Ghalya Lacroix (actrice, scénariste, monteuse et productrice), Leyla Bouzid (réalisatrice et scénariste) et Amal Saadallah (exploitante et distributrice).

DOV 2070 est un documentaire de 22 minutes, réalisé par Nour Béjaoui et produit par Mansour Klilaée. L’équipe de ce court est également composée de Dhia Fadhloun (image), Hedi Triki (son) et Med Amir Albouchi (montage).

Ce documentaire suit le parcours de “jeunes artistes tunisiens, dans un pays en pleine crise socio-économique. Ils tentent d’organiser des événements alternatifs dans des lieux insolites, de découvrir la scène underground et de faire partie de la simulation.”

Le film d’animation expérimental ” To You ” (19′) est réalisé par Wafa Lazhari avec Sfaya Mbarki, comme assistante-réalisatrice et Lyna Turki en tant qu’assistante de production. Le groupe réunit également un ingénieur en intelligence artificielle, Khalil Lazhari et Katerina Lenoir qui est au design sonore.

” Sur une poussière d’étoiles, se dessine de vieux souvenirs enfouis. Soit je te condamne, soit je te libère de ton agonie. “, lit-on dans le synopsis de cette animation.

Little Black Sheep est une fiction écrite et réalisée par Bachir Tayachi avec Hatem Fhima et Firas Ben Ali comme assistants à la réalisation. Ce court est produit par Ameni Ghimagi en plus d’ Ismail Labidi en tant qu’artiste 3D.

Ce film est l’histoire d'”un voyage de découverte de deux garçons qui vivent entre la peur de l’acceptation et l’espoir que suscite leur désir de vivre dans une relation compliquée et non communicative “.

Ciné Par’Court est destiné aux étudiants et diplômés des Ecoles tunisiennes de cinéma, d’Art et d’Audiovisuel ainsi qu’aux cinéastes amateurs âgés de moins de 35 ans. Il n’est pas ouvert aux cinéastes auteurs de courts-métrages dans un cadre professionnel.

Ce programme annuel accompagne les projets de jeunes réalisateurs de l’écriture scénaristique jusqu’à la réalisation d’un court métrage et des dernières opérations de post-production.Des courts-métrages dans les genres fiction, documentaire, expérimental et animation dont la durée ne dépasse pas les 15 min sont produits dans le cadre de Cine Par’Court.

Les équipes sélectionnées, en deux étapes, bénéficient de sept ateliers de formation dirigés par des professionnel(le)s du cinéma de Tunisie et d’ailleurs. Six projets, au maximum, sont sélectionnés chaque année pour continuer le parcours.

Selon les critères de sélection établis par les organisateurs, pour chaque projet, une équipe composée de 5 membres est désignée. Tout au long de la conception du film, chacun des membres a une mission spécifique dans la réalisation, l’image, le son, le montage ou la production. La personne qui se charge de la production doit être diplômé ou en 2ème année master en production audiovisuelle.

Le parcours prend fin par la sélection de deux films, par un jury tunisien composé de 3 professionnels dans le secteur du cinéma dont un réalisateur, un producteur et un critique. Deux prix seront décernés aux lauréats.

Les cinq membres de l’équipe gagnante du 1er Prix auront une participation à un festival de cinéma en Allemagne. Le réalisateur de l’équipe gagnante du 2ème Prix fait partie du jury METHEXIS au Medfilm Festival à Rome.

Un budget de production de 5 000 DT est alloué à chacune des équipes sélectionnées ayant suivi les sept ateliers pour la finalisation de leurs projets.

Les droits d’exploitation des courts métrages réalisés reviendront au CNCI, parrain de ce programme.