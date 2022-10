La Poste tunisienne a lancé, lundi 10 octobre 2022, un système intelligent de livraison des envois postaux à travers le lancement d’un service pour la livraison hors domicile via des consignes automatiques (PIKPAKBox), a fait savoir lon PDG, Sami Mekki.

Le lancement du service PIKPAKBox a pour objectif la proposition au client final des nouvelles solutions multiples et plus adaptées à la livraison des envois du ” e-commerce “, a ajouté Mekki, lors d’un évènement organisé lundi à Gammarth (Tunis) pour célébrer la Journée mondiale de la Poste, sur le thème ” La Poste tunisienne, leader des services numériques”.

La Poste Tunisienne est en cours d’implémentation d’une dizaine de consignes PIKPAKBox (8 à Tunis, une à Sousse et une autre à Sfax) et envisage d’en implanter une trentaine d’ici la fin de l’année 2024.

D’autres applis vont suivre

Et de préciser que ” PIKPAKBox est un projet pilote au niveau national et sera le 1er réseau du genre en Tunisie, implanté dans les lieux de passage stratégiques, près des gares et stations ou dans les centres commerciaux et ce dans de nombreuses villes. Les consignes PIKPAKBox sont totalement automatisées et sécurisées, permettant de retirer les colis en 20 secondes, en accès libre 7/7 et 24/24 “.

S’agissant des projets futurs, Mekki a souligné que la Poste tunisienne procèdera au développement et l’enrichissement de la nouvelle application digitale ” my Poste ” afin de permettre aux clients de bénéficier de nouveaux services supplémentaires et sans se déplacer aux bureaux de Poste à l’instar de la réalisation des opérations de virements financiers à partir des Comptes Courants Postaux au profit des autres titulaires des CCP ou des comptes épargne postale ou des comptes bancaires, et la recharge des comptes virtuels ” e-Dinar ” d’une manière instantanée à partir des Comptes Courants Postaux (CCP).

Sans oublier les autres déjà en fonction

Mekki a par ailleurs rappelé le lancement, en février 2022, de la carte ” Jirayti ” pour permettre aux bénéficières des pensions de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et ceux de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) d’encaisser leurs pensions, à travers les Distributeurs Automatiques des Billets (DAB ) postaux et bancaires, afin d’éviter l’encombrement et les files d’attente dans les Bureaux de Poste.

La carte ” Jirayti ” permet également, à son porteur le paiement via les Terminaux de Paiement Electroniques (TPE) et le paiement via Internet. Depuis son lancement et jusqu’au 30 septembre 2022, environ 190 mille retraités porteurs de la carte ” Jirayti ” ont effectué 252 538 opérations de retraits via les DAB postaux et bancaires pour un montant global de 49 083 205 DT.

Une rentrée universitaire réussie grâce à la Poste

Le PDG de la Poste a, en outre, évoqué la contribution de son institution à la réussite de la rentrée universitaire 2022-2023, par la mise à la disposition des étudiants de la carte prépayée ” e-Dinar Jeune ” pour leur permettre d’effectuer à distance les différentes opérations financières (le paiement des frais d’inscription, le paiement des frais d’hébergement dans les foyers et le remboursement des mandats de bourse et les crédits universitaires).

Jusqu’à la fin du mois de septembre 2022, environ 245 000 étudiants se sont inscrits à leurs établissements universitaires moyennant la carte prépayée ” e-Dinar Jeune “, soit prés de 94% du nombre total des étudiants.

La Poste a aussi contribué à la réussite de la rentrée scolaire 2022-2023, en permettant aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées de s’inscrire à distance en utilisant les cartes de paiement électronique (Carte visa électron, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate, Carte sociale, etc.).

Dans ce même cadre, la Poste tunisienne a mis à la disposition des élèves et des parents qui ne disposent pas des moyens de paiement électronique, des Wallets digitaux gratuitement disponibles dans le réseau des Bureaux de Poste.

Elle a par ailleurs, procédé à l’équipement de 147 bureaux de poste répartis sur tout le territoire du pays (126 bureaux de poste dans la région du Grand Tunis et 21 bureaux dans les autres gouvernorats), d’une application informatique permettant aux élèves et étudiants d’acquérir, d’une manière facile, les abonnements de transport scolaires et universitaires de la ” TRANSTU “. De même le site Web www.ichtirak.poste.tn permet aux élèves et étudiants d’acquérir à distance via Internet leurs abonnements.

Interrogé sur le projet de Banque postale, le PDG de la Poste a fait savoir qu’une demande a été déposée à la Banque centrale de Tunisie depuis 2019, précisant que la BCT a souligné la nécessité d’apporter certains ajustements, et que le travail est en cours dans ce sens .